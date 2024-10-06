Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 октября

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. В столицу пришел циклон Кассандра, который принесет более 40 миллиметров осадков. Это около половины месячной нормы для октября.

В Москве комплексно развивают Мневниковскую пойму. На острове открыли станции метро "Мнёвники" и "Терехово" БКЛ, продолжают строить дороги. В планах возвести порядка трех миллионов квадратных метров недвижимости – жилье и социальную инфраструктуру. Образовательный комплекс на 925 мест уже готов, детский сад на 200 мест сейчас строят.



В "Аптекарском огороде" торжественно разрезали огромную тыкву. Этим традиционным мероприятием каждый год завершается выставка "Гигантский урожай России". Тыква Буся весит почти 400 килограммов, а вырастил ее 11-летний мальчик.

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