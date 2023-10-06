Почти 600 образовательных объектов построили в столице за 12 лет

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Почти 600 образовательных объектов построили в Москве за 12 лет. Еще 150 возведут в ближайшие два года.

Профессия учителя с каждым годом становится все более престижной. Так, в 2023 году в столичной системе образования начали работать более тысячи молодых педагогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.