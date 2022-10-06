Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Спорт

Футбольное поле с подогревом ввели в эксплуатацию в Ясеневе

Футбольное поле с подогревом ввели в эксплуатацию в Ясеневе

На станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку главных архитектурных элементов

Новости часа: указ об отсрочке от мобилизации для студентов вступил в силу

"Утро": общая длина заторов в Москве составила 80 километров

В столице назвали победителей конкурса "Новатор Москвы"

Утро": столичный трафик составил 4 балла

Московский зоопарк планирует купить моржа за 20 млн рублей

"Утро": общая длина заторов в столице составила 99 километров

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

В Ясеневе появилось футбольное поле с подогревом. Его построили на месте заброшенного долгостроя. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новую площадку со всей сопутствующей инфраструктурой открыли на Ясногорской улице. Площадь поля – 100 на 65 метров, покрытие искусственное.

Вокруг арены построили трибуны, они вмещают 500 человек. Рядом есть двухэтажное здание с раздевалками, душевыми и административными помещениями для тренеров и судей. Там же откроют учебный класс, медкабинет и кафе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городспортвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика