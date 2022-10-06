Футбольное поле с подогревом ввели в эксплуатацию в Ясеневе

В Ясеневе появилось футбольное поле с подогревом. Его построили на месте заброшенного долгостроя. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новую площадку со всей сопутствующей инфраструктурой открыли на Ясногорской улице. Площадь поля – 100 на 65 метров, покрытие искусственное.

Вокруг арены построили трибуны, они вмещают 500 человек. Рядом есть двухэтажное здание с раздевалками, душевыми и административными помещениями для тренеров и судей. Там же откроют учебный класс, медкабинет и кафе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.