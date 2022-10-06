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В столице назвали победителей конкурса "Новатор Москвы"

В столице назвали победителей конкурса "Новатор Москвы"

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В столице назвали победителей конкурса "Новатор Москвы". Лауреатами премии стали 114 человек. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В финал конкурса вышли авторы 36 инновационных проектов. Среди победителей – авторы гаджета для коммуникации людей с нарушениями зрения, слуха и речи. Также в числе лауреатов – разработчики 3D-принтера, который позволяет печатать элементы зданий и строить малоэтажные дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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