В Москве начались проверки газового оборудования в квартирах

В Москве начали проверять газовое оборудование в домах и квартирах. Если специалисты найдут неполадки – попробуют сразу исправить. А если они выявят что-то серьезное, то газ на время отключат.

Уточнить дату и время визита мастера можно на сайте АО "МОСГАЗ" и с помощью чат-бота в Telegram. Кроме того, информация о проверке размещается на стендах рядом с подъездами многоквартирных домов.

Жителей столицы просят с пониманием отнестись к внеплановым проверкам и обеспечить доступ специалистов к газовому оборудованию в квартирах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.