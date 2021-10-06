Инновационные фонари появляются на улицах Москвы

Москва стремится к европейскому комфорту и разумному потреблению. Снизить расходы электроэнергии помогут умные фонари.

Их уже начали устанавливать в столице, а к концу года таких будет больше 120 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.