06 сентября, 19:30

Более 1,5 тысячи мероприятий прошло на обновленном Северном речном вокзале за 5 лет

На площадках Северного речного вокзала прошло более 1,5 тысячи мероприятий с момента обновления, которое произошло 5 лет назад. За это время вокзал посетили более 12 миллионов человек.

Через Москву начали проходить тысячи новых туристов. Это пассажиры круизных теплоходов, которые приходят и отправляются в десятки городов России. Среди них – Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань и Пермь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

