Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 сентября

6 сентября для пассажиров открыли финальный участок Солнцевской линии метро. Теперь добраться до аэропорта Внуково можно в разы быстрее и удобнее, чем было раньше. Кроме того, метро стало доступнее для множества жителей ближайших к аэропорту районов.

В ближайшие дня в Москве планируют пустить новый электробусный маршрут. Речь о маршруте 244, который раньше был автобусным. Об этом сообщили в Дептрансе. При этом до конца следующего года в столице появится более тысячи новых электробусов.

"Роскосмос" готовится к пуску ракеты-носителя с фирменным логотипом международной выставки-форума "Россия", которая в ноябре стартует на ВДНХ. В Сети появились кадры с фрагментами этой ракеты. Ее планируют запустить уже на следующей неделе – 15 сентября.

В России предложили увеличить размер минимальных выплат по ОСАГО для тех, кто оформил европротокол и не стал вызывать сотрудников ГИБДД. Последний раз выплаты увеличивали до 100 тысяч в 2018 году.

Подробнее об этих и других новостях уходящего дня – в эфире телеканала Москва 24.

