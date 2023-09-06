Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

Новости

06 сентября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 сентября

"Мой район. Навигатор": флагманский центр заработал при Филатовской больнице

"Мой район. Навигатор": МЦД-4 запустят в столице в сентябре

"Мой район. Навигатор": около 6,5 тыс энергоэффективных светильников установили в столице

"Мой район. Навигатор": флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова открылся в столице

Новые мастер-классы подготовили на площадках МУФ-2023

Новый электробусный маршрут № 244 запустят 8 сентября

"Жизнь в большом городе": благотворительная Москва

Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Картинг подготовили на площадке МУФ-2023 в "Лужниках"

6 сентября для пассажиров открыли финальный участок Солнцевской линии метро. Теперь добраться до аэропорта Внуково можно в разы быстрее и удобнее, чем было раньше. Кроме того, метро стало доступнее для множества жителей ближайших к аэропорту районов.

В ближайшие дня в Москве планируют пустить новый электробусный маршрут. Речь о маршруте 244, который раньше был автобусным. Об этом сообщили в Дептрансе. При этом до конца следующего года в столице появится более тысячи новых электробусов.

"Роскосмос" готовится к пуску ракеты-носителя с фирменным логотипом международной выставки-форума "Россия", которая в ноябре стартует на ВДНХ. В Сети появились кадры с фрагментами этой ракеты. Ее планируют запустить уже на следующей неделе – 15 сентября.

В России предложили увеличить размер минимальных выплат по ОСАГО для тех, кто оформил европротокол и не стал вызывать сотрудников ГИБДД. Последний раз выплаты увеличивали до 100 тысяч в 2018 году.

Подробнее об этих и других новостях уходящего дня – в эфире телеканала Москва 24.

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