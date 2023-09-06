Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 17:30

Город

Столичные цветники обновили ко Дню города

Столичные цветники обновили ко Дню города

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Москва продолжает готовиться ко дню города. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, перед праздником обновили столичные цветники.

В этом году общая площадь клумб составила 880 тысяч квадратных метров. Самые большие и красивые клумбы традиционно оформлены на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

Городские клумбы украшают более 140 различных видов цветов. Радовать москвичей они будут до поздней осени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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