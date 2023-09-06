Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 13:45

Город

Москва формирует рынок цифровых решений в России – Ракова

Москва формирует рынок цифровых решений в России – Ракова

Автомобильное движение затруднено на Садовой-Кудринской улице

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Москвичам рассказали о программе МУФ в "Лужниках" 6 сентября

Комплекс по производству бетона построят в Капотне

Мастер-классы по биологии подготовили на площадке МУФ в "Лужниках"

Более 1 тыс электробусов появится в Москве до конца 2024 года

Движение транспорта затруднено на Ярославском шоссе и Валовой улице

Новости часа: пациенты больниц Москвы будут получать данные о лечении в электронном виде

Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Москва формирует рынок цифровых решений в России. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова во время пленарного заседания на V форуме социальных инноваций регионов.

На данный момент в столице действует 88 цифровых сервисов. Больше 50 из них работают в промышленной эксплуатации.

Город планирует также работать с IT-компаниями, занимающимися чатами GPT. Первыми эти сервисы должны получить московские врачи и учителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтехнологиивидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика