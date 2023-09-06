06 сентября, 13:45Город
Москва формирует рынок цифровых решений в России – Ракова
Москва формирует рынок цифровых решений в России. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова во время пленарного заседания на V форуме социальных инноваций регионов.
На данный момент в столице действует 88 цифровых сервисов. Больше 50 из них работают в промышленной эксплуатации.
Город планирует также работать с IT-компаниями, занимающимися чатами GPT. Первыми эти сервисы должны получить московские врачи и учителя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.