Москва формирует рынок цифровых решений в России – Ракова

Москва формирует рынок цифровых решений в России. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова во время пленарного заседания на V форуме социальных инноваций регионов.

На данный момент в столице действует 88 цифровых сервисов. Больше 50 из них работают в промышленной эксплуатации.

Город планирует также работать с IT-компаниями, занимающимися чатами GPT. Первыми эти сервисы должны получить московские врачи и учителя.

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