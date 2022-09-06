В столице открылась продажа билетов на колесо обозрения "Солнце Москвы"

На колесо обозрения "Солнце Москвы" начали продавать онлайн-билеты. Первый сеанс состоится 10 сентября в 16:00.

Есть несколько категорий билетов – взрослый, детский, семейный и льготный. Стоимость начинается от 550 рублей.

Аттракцион будет работать ежедневно. С понедельника по четверг – с 10:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до полуночи. Посещение колеса обозрения организовано по сеансам.

После открытия аттракциона купить билет можно будет также в кассах и терминалах на территории "Солнца Москвы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.