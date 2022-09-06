В детских садах и медучреждениях Москвы начали подачу отопления

В Москве начали включать отопление в медицинских учреждениях и детских садах. Процедура происходит при поступлении соответствующей заявки, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Решение о дате начала отопительного сезона по всему городу будет приниматься в соответствии с погодными условиями. Процедура подачи тепла в Москве займет несколько дней.

До этого в городе была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. По словам Бирюкова, все мероприятия были завершены в установленный срок.