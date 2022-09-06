В Москве появится кинематографический квартал. Улицам в районе Раменки присвоят имена звезд кино. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Квартал новый, он строится рядом с Мосфильмовской улицей, поэтому москвичи и предложили дать улицам имена известных артистов и режиссеров. Названия выбирали путем голосования на портале "Активный гражданин".

Всего было собрано свыше двух миллионов мнений. В итоге в столице появятся улицы, названные в честь Василия Ланового, Фаины Раневской, Алексея Баталова и других великих актеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.