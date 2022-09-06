Новости последнего часа: в Москве завершают работы по благоустройству дворов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершают работы по благоустройству дворов, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Цены на новостройки в РФ стабилизируются, стоимость "квадрата" не будет расти выше инфляции. Об этом заявил Минстрой.

Проезд к нескольким населенным пунктам затруднен в Приморье из-за тайфуна. Об этом рассказали власти региона.