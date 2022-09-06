Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала территорию около станции метро "Динамо". Пространство около станции быстрее всех узнала Анастасия.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.