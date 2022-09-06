Москвичам рассказали, куда можно сходить в День города

Концерты, фестивали, театральные и спортивные шоу пройдут практически во всех районах столицы в День города. В финале московского праздника горожан ждет большой фейерверк.

Москвичам рассказали, куда можно сходить в праздничные выходные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.