Движение по новому путепроводу над МКАД запустили на юго-востоке столицы

На юго-востоке столицы запустили движение по новому путепроводу над МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля. Эстакада стала длиннее и шире. Теперь там по три полосы в каждую сторону.

Открытие нового участка не только улучшит транспортную доступность районов Люблино и Капотня, но и позволит перейти к реконструкции всей транспортной развязки.

Как изменится трафик? Когда работы полностью завершатся? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.