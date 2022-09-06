Благоустройство детского сада завершилось в Печатниках

В Печатниках детей встретил обновленный детский сад на Шоссейной улице. После благоустройства там сделали семь прогулочных площадок, установили навесы, лавочки, горки, качалки и песочницы. В игровых модулях есть машинки и домики-беседки. Также есть специальная зона для изучения ПДД.

Кроме того, сделали спортивную площадку с футбольными воротами, баскетбольным щитом и волейбольной сеткой. Еще появился навес для самокатов, велосипедов, колясок и санок. Благоустройство образовательных объектов в Москве идет по программе "Мой район".

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