Специалисты проложили последний тоннель Солнцевской линии метро до Внуково

Метро все ближе к аэропорту. Специалисты проложили последний тоннель Солнцевской линии до Внуково. Когда работы окончательно завершатся, должна заметно улучшиться транспортная доступность ТиНАО, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Также на финальной фазе строительство БКЛ. Ее планируют замкнуть в конце этого года или начале 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.