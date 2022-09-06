Протяженность московских велодорожек планируют увеличить на 10%

Протяженность московских велодорожек в этом году планируют увеличить примерно на 10%. В данный момент их протяженность уже более 350 километров, которые проходят по всем районам города.

Какие маршруты чаще всего выбирают москвичи? И где появятся новые полосы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.