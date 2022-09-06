Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в столице перед Днем города

Около двух тысяч тоннелей, мостов, фонтанов и памятников привели в порядок ко Дню города. Столицу чистили 500 коммунальщиков и 200 единиц техники.

Каждое сооружение промывали по специальной технологии и с использованием особых растворов. Мелкие детали памятников и фонтанов очищали вручную. Также специалисты освежили дорожные знаки, информационные указатели, шумозащитные экраны. А еще привели в порядок столичные клумбы.

Всего коммунальщики дополнительно обновили свыше тысячи объектов городской инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.