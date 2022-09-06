"Утро": длина столичных заторов 6 сентября составила 130 километров

Загруженность дорог в Москве оценили в 5 баллов, длина заторов составила 130 километров. На Варшавском шоссе в районе дома № 65 в сторону центра к стандартному утреннему затруднению прибавилась небольшая авария в среднем ряду. Движение затруднено на 1,5 километра.

На проспекте Маршала Жукова в левом ряду в сторону центра сразу после съезда с МКАД также возникло небольшое ДТП. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.