"Лежачие полицейские" появились у школы №1569 на Шипиловской улице. О необходимости ограничить скорость во дворах рядом с учебным заведением заявили родители. Это необходимо было сделать до начала учебного года, чтобы обеспечить безопасность детям.

"Пару недель назад здесь гоняли машины и было очень опасно для детишек соседних домов, которые шли в школу, но вот благодаря активности жителей района удалось добиться установки "лежачих полицейских" и теперь деткам безопасно добираться в школу", – сказал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

Жители района уже не раз поднимали вопросы, связанные с безопасностью трафика, парковкой, сквозным движением транспорта через дворы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.