Москвичам рассказали, когда в квартирах потеплеет

Отопление в Москве включат, если в течение пяти дней среднесуточная температура будет ниже 8 градусов. Об этом сообщили в Союзе жилищных организаций.

Однако в последние годы батареи становились теплыми в московских квартирах и в более короткий срок. К примеру, когда происходила резкая смена погоды. Казалось бы, так и произошло 1 сентября, но в Росгидрометцентре отметили, что отопление в Москве вряд ли включат раньше середины месяца.

Среднесуточная температура сейчас на пять градусов выше нормы. Со среды столбики термометров поползут вверх. Так что длительного периода, когда похолодание длится пять дней, в ближайшее время не будет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.