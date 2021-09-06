Москвичам рассказали о начале отопительного сезона

Решение о начале отопительного сезона принимает правительство Москвы. Об этом заявил представитель ПАО "МОЭК" Дмитрий Филатов.

"Для этого требуется соблюдение федерального норматива, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже восьми градусов в течение пяти дней. Пока, по прогнозам метеослужбы, таких условий не планируется", – сказал Филатов.

При этом он отметил, что система теплоснабжения города уже готова для того, чтобы начать отопительный сезон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.