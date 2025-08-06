На форуме "Москва 2030" экспозицию "Мой район" разместили в парке 50-летия Октября

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" работают сразу две площадки программы "Мой район". Основная локация расположена в парке 50-летия Октября. Здесь представлены тактильные экспонаты, инсталляции и тематические выставки.

Посетители могут увидеть робототехнические системы, катушки Тесла и плазменные колбы, а также принять участие в лекциях о прошлом и будущем электричества. На форуме обсуждают, как мегаполисы будут развиваться дальше и какие технологии станут частью городской среды будущего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.