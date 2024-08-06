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06 августа, 20:00

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Москвичи смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге в честь Дня физкультурника

Москвичи смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге в честь Дня физкультурника

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В честь Дня физкультурника, который отметят 10 августа, самые спортивные москвичи смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге на Воробьевых горах, однако для этого им нужно будет продемонстрировать отличную форму и справиться с нормами ГТО. Об этом рассказали в пресс-службе канатной дороги.

Там также уточнили, что право на бесплатный проезд получат все те, кто справится с тремя видами испытаний на уровень золотого знака отличия. При этом менее спортивные участники смогут выполнить нормативы на скидку в 50%.

Мероприятие проводится в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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