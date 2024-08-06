Форум-фестиваль "Москва 2030" в первые дни посетили свыше 700 тыс человек

Более 700 тысяч человек посетили форум-фестиваль "Москва 2030" в первые дни его работы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Для гостей мероприятия составлена масштабная программа. Так, большая часть форума на территории Гостиного Двора посвящена медицине. Там посетители могут попробовать себя в роли медсестер и сделать уколы на тренажерах, а также научиться делать сердечно-легочную реанимацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.