Москвичам рассказали, как провести свободное время 6 августа

Для жителей столицы составили культурную афишу на вторник, 6 августа. В нее вошли мероприятия нового планетария, два концерта и кинопоказ.

Так, 1 августа в Музее космонавтики ВДНХ открылся новый планетарий, в котором будут показывать 3D-фильмы, а также регулярно проводить выставки. А в "Зарядье" на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" состоится концерт современной музыки "Классика в джинсах".

Кроме того, в "Москино Вымпел" покажут итальянский документальный фильм "Караваджо: Душа и кровь", а в Jam Club пройдет концерт "Магия Манхэттена: золотое время Фрэнка Синатры". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

