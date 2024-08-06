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06 августа, 08:00

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Москвичам рассказали, как провести свободное время 6 августа

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Для жителей столицы составили культурную афишу на вторник, 6 августа. В нее вошли мероприятия нового планетария, два концерта и кинопоказ.

Так, 1 августа в Музее космонавтики ВДНХ открылся новый планетарий, в котором будут показывать 3D-фильмы, а также регулярно проводить выставки. А в "Зарядье" на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" состоится концерт современной музыки "Классика в джинсах".

Кроме того, в "Москино Вымпел" покажут итальянский документальный фильм "Караваджо: Душа и кровь", а в Jam Club пройдет концерт "Магия Манхэттена: золотое время Фрэнка Синатры". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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