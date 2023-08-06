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06 августа, 23:00

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Городские службы провели аэрацию в самый жаркий день с начала года в Москве

Городские службы провели аэрацию в самый жаркий день с начала года в Москве

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Это воскресенье, 6 августа, стало самым теплым днем в столице с начала лета. В пик жары город охлаждают поливомоечные машины, струи воды направляют вверх, проводя аэрацию. Это позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать асфальт, чтобы он не деформировался.

В данный момент подобные работы проводят чаще, это связано с аномально высокой температурой в столице.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что жаркая погода будет наблюдаться в городе и на следующей неделе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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