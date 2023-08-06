Лекции по финансовой грамотности начались в "Зарядье" в рамках МУФ-2023

Финансовые девичники и обсуждение советских киногероев на предмет умения распоряжаться бюджетом – в такой форме проходят лекции по финансовой грамотности в парке "Зарядье" в рамках Урбанфорума. Кроме того, на лекциях участники узнают, как заработать на банковской карте, грамотно выбрать вклад и приобрести "зеленые" облигации.

Что еще нового узнают посетители по поводу экономии средств и выгодных вложений на Московском урбанистическом форуме? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.