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Новый участок МСД от Южной рокады до МКАД запустили в столице

Новый участок МСД от Южной рокады до МКАД запустили в столице

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Новый участок Московского скоростного диаметра запустили в столице. Теперь водители могут проехать от Южной рокады до МКАД. Движение транспорта стало удобнее для жителей сразу шести районов Москвы.

В чем особенность этой дороги? И какой эффект столица почувствует от запуска МСД целиком? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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