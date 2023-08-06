Новый участок МСД от Южной рокады до МКАД запустили в столице

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Новый участок Московского скоростного диаметра запустили в столице. Теперь водители могут проехать от Южной рокады до МКАД. Движение транспорта стало удобнее для жителей сразу шести районов Москвы.

В чем особенность этой дороги? И какой эффект столица почувствует от запуска МСД целиком? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.