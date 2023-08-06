Насыщенную программу в "Зарядье" в выходные подготовили для гостей МУФ-2023

Насыщенную программу на площадке в "Зарядье" в выходные подготовили для гостей Московского урбанфорума. Здесь пройдут мастер-классы по интерьерному дизайну, кинопоказы, а также лекции по финансовой грамотности, и это лишь малая часть программы.

Кроме того, посетители могут попасть на интерактивную площадку "Москва. Движение вверх", где собрали информацию о всех новых проектах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.