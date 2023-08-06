Как пройдут первые выходные Московского урбанфорума в "Лужниках"

Получить полезные профессиональные навыки, заняться йогой и постичь азы актерского мастерства – все это доступно москвичам и гостям столицы в спорткомплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума. Известно, что на площадке форума еще организовали мастер-классы по обучению азам вейкборда.

Кроме того, в павильоне "Цифровые технологии" собрали все, что нужно знать о цифровой экосистеме столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.