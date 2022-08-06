Очередь выстроилась к технополису "Москва"

Очередь больше чем на километр выстроилась к технополису "Москва". Кадры сняли в Печатниках очевидцы. Чтобы попасть на совместный концерт Юрия Башмета и Игорь Бутмана, люди стоят от метро "Текстильщики".

Где ещё и как москвичи проводят эту субботу? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.