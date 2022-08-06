На водоемах Москвы усилены меры безопасности

Из-за жары на столичных водоемах усилены меры безопасности. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, спасатели патрулируют водные акватории. Под постоянным контролем – Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор и Химкинское водохранилище.

Москвичи спасаются от пекла у воды. Людей на пляжах и у бассейнов сегодня много. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.