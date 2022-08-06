В районе Фили-Давыдково завершают благоустройство на улице Герасима Курина

В районе Фили-Давыдково завершается благоустройство школьной территории на улице Герасима Курина. Там заменили асфальт. Сейчас специалисты укладывают резиновое покрытие.

В текущем году на территории Западного округа благоустраивается всего 11 объектов образования. Общая площадь благоустраиваемых объектов образования составляет более 10 гектаров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.