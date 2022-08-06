У станции Большой кольцевой линии метро "Текстильщики" началось благоустройство. Здесь установили ограждения, схема движения также изменилась. Работы проведут на семи улицах.

Как рассказал заммэра Петр Бирюков, здесь планируют сделать удобные пешеходные маршруты и места отдыха, привести в порядок тротуары. Поменяют асфальт и на дублере Волгоградского проспекта. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.