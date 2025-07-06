Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

К вылету в аэропорту Шереметьево готовятся 15 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации. Для тех, кто столкнулся с задержками и отменами, Роспотребнадзор запустил горячую линию.

В Москве идет демонтаж монорельса. На ВДНХ уже работает специальная техника. Часть эстакады планируется снести, чтобы открыть вид на главный вход выставки. Другую часть превратят в первый в России круглогодичный парк на высоте.

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