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Новости

Новости

06 июля, 20:30

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

Большая программа "Театрального бульвара" пройдет на Патриарших прудах

Грузовик загорелся на строительной площадке в Коммунарке

Рейд по проверке водителей электросамокатов проходит в Москве

Десять электробусов нового поколения появились на площадке "Митино"

В Москве начался демонтаж монорельса

Июнь стал самым дождливым месяцем в Москве за всю историю метеонаблюдений

Национальные гуляния организовали на фестивале "Дружба народов" на ВДНХ

Фестиваль "Русская кухня" завершится в Измайловском Кремле 6 июля

Рейд по проверке водителей электросамокатов прошел в столице

К вылету в аэропорту Шереметьево готовятся 15 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации. Для тех, кто столкнулся с задержками и отменами, Роспотребнадзор запустил горячую линию.

В Москве идет демонтаж монорельса. На ВДНХ уже работает специальная техника. Часть эстакады планируется снести, чтобы открыть вид на главный вход выставки. Другую часть превратят в первый в России круглогодичный парк на высоте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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