06 июля, 20:30Город
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля
К вылету в аэропорту Шереметьево готовятся 15 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации. Для тех, кто столкнулся с задержками и отменами, Роспотребнадзор запустил горячую линию.
В Москве идет демонтаж монорельса. На ВДНХ уже работает специальная техника. Часть эстакады планируется снести, чтобы открыть вид на главный вход выставки. Другую часть превратят в первый в России круглогодичный парк на высоте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.