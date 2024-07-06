Более 200 тысяч медиков прошли стажировку в кадровом центре Депздрава

Более 200 тысяч медиков прошли стажировку в столичном кадровом центре Депздрава. Врачи проходили тренинги, на которых узнали о новых подходах к лечению и потренировались на роботах.

Кадровый центр стал крупнейшей площадкой для профессионального обучения городских медиков. В центре разработали более 40 программ повышения квалификации.



Еще одна задача центра – оценка профессиональных навыков врачей. В прошлом году тестирование прошли больше 20 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

