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06 июля, 22:30

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Более 200 тысяч медиков прошли стажировку в кадровом центре Депздрава

Более 200 тысяч медиков прошли стажировку в кадровом центре Депздрава

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Более 200 тысяч медиков прошли стажировку в столичном кадровом центре Депздрава. Врачи проходили тренинги, на которых узнали о новых подходах к лечению и потренировались на роботах.

Кадровый центр стал крупнейшей площадкой для профессионального обучения городских медиков. В центре разработали более 40 программ повышения квалификации.

Еще одна задача центра – оценка профессиональных навыков врачей. В прошлом году тестирование прошли больше 20 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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