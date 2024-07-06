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06 июля, 11:30

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Жилые комплексы возведут по программе КРТ на северо-западе Москвы

Жилые комплексы возведут по программе КРТ на северо-западе Москвы

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Жилые комплексы появятся на Северо-Западе Москвы по программе КРТ

Жилые комплексы с необходимой социальной инфраструктурой построят на северо-западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Так, застройщик жилого района ALIA возведет с домами образовательный кластер, который объединит школы и детские сады. Для жителей в шаговой доступности появятся спортивные клубы и офисные помещения. Помимо этого, предусмотрена природная зона, где проведут озеленение, а также разобьют парки и скверы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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