Жилые комплексы возведут по программе КРТ на северо-западе Москвы

Жилые комплексы с необходимой социальной инфраструктурой построят на северо-западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Так, застройщик жилого района ALIA возведет с домами образовательный кластер, который объединит школы и детские сады. Для жителей в шаговой доступности появятся спортивные клубы и офисные помещения. Помимо этого, предусмотрена природная зона, где проведут озеленение, а также разобьют парки и скверы.

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