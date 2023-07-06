Новости часа: в Москве увеличили число разрешенных для купания пляжей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число разрешенных для купания зон в Москве увеличили до 10. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Из украинского плена вернули 45 российских военнослужащих. Об этом информирует Минобороны РФ.

Ряд железнодорожных переездов в Московской, Брянской и Тульской областях закрывают для автомобилей до 14 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.