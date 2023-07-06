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Новости

06 июля, 18:00

Общество

Новости часа: в Москве увеличили число разрешенных для купания пляжей

Новости часа: в Москве увеличили число разрешенных для купания пляжей

Международные рейсы в Домодедово переведут в новый сегмент терминала Т2

Роспотребнадзор разрешил купание на московском пляже "Тропарево"

Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последние 5 лет

Новости часа: Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

В Москве открыли электробусный парк "Митино"

Новости часа: Песков прокомментировал колебания курса рубля

Три поликлиники открылись в СВАО и ЗАО после капремонта – Собянин

Новости часа: три поликлиники открылись в СВАО и ЗАО после капремонта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число разрешенных для купания зон в Москве увеличили до 10. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Из украинского плена вернули 45 российских военнослужащих. Об этом информирует Минобороны РФ.

Ряд железнодорожных переездов в Московской, Брянской и Тульской областях закрывают для автомобилей до 14 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

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