На Воробьевых горах восстановят эскалаторную галерею. Ее не использовали почти сорок лет.

Там уже укрепили склон и сделали фундамент. Проект утвердила Москомархитектура. Новое здание будет похоже на оригинальное. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.