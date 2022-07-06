Завершена реставрация двух барельефов памятника Минину и Пожарскому. Композиции, которым 200 лет, уже вернули на постамент.

На одном барельефе изображены жители Нижнего Новгорода, приносящие пожертвования на создание ополчения. На втором – изгнание поляков. Их настигает князь Пожарский, который ведет за собой русских воинов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.