Более 1,5 млн человек посетили Московскую неделю моды

Более 1,5 миллиона человек посетили Московскую неделю моды. Свое видение нового сезона показали 450 российских дизайнеров. Среди них были как именитые кутюрье, так и молодые таланты.

По словам начинающих дизайнеров, благодаря неделе моды у них появилась возможность прорекламировать свой бренд, заработать и, возможно, выйти на более широкий рынок. Они уже подсчитывают прибыль и ведут переговоры с байерами.

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