Эскалаторную галерею восстановят на Воробьевых горах

На Воробьевых горах восстановят эскалаторную галерею. Ее не использовали почти 40 лет. Там уже укрепили склон и сделали фундамент. Проект утвердила Москомархитектура. Новое здание будет похоже на оригинальное. Но помимо эскалаторов на галерее появятся смотровые площадки.

Галерея состоит из двух павильонов: верхнего и нижнего. Их соединяет три эскалатора. Общая площадь – почти четыре тысячи квадратных метров. Для отделки используют гранит и мрамор. После завершения работ москвичи смогут легко и быстро добираться от станции метро "Воробьевы горы" до Дворца пионеров или смотровой площадки МГУ.

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