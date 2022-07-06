Фигуру из старых автомобильных шин решили разобрать в Хорошево-Мневниках

Комунальщики решили разобрать "шинозавра" в Хорошево-Мнёвниках. Он простоял там около 30 лет и стал местной достопримечательностью.

Фигура из старых автомобильных шин уже покосилась. Ее обнесли забором, а рядом орудует строительная техника. Когда планировали благоустраивать этот район, то даже думали оставить "шинозавра".

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