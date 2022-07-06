Новая экспериментальная "вафельная" разметка заработает на четырех перекрестках в центре Москвы. Она выполнена в виде двух желтых сплошных полос с косым прямоугольником по границам перекрестка без внутреннего рисунка. Это позволит сделать участок более безопасным и не перекрывать другие элементы разметки, рассказали в ЦОДД.

На каких перекрестках сделали разметку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.