Звезду со шпиля павильона "Зерно" демонтировали на ВДНХ

На ВНДХ демонтировали звезду со шпиля павильона "Зерно". В ближайшее время конструкцию начнут реставрировать. Шпиль павильона она украшает почти 70 лет. За это время звезда деформировалась. По словам специалистов, сейчас она находится в аварийном состоянии.

Реанимировать конструкцию будут следующие полгода. Ей вернут первоначальный облик. Как сообщили в департаменте культурного наследия Москвы, отреставрированная звезда должна вновь украсить шпиль до конца 2022 года.

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