Барельефы памятника Минину и Пожарскому отреставрируют на Красной площади

Уникальные барельефы памятника Минину и Пожарскому отреставрируют. Знаменитый монумент обновят прямо на Красной площади, так как специалисты решили не перевозить его в мастерскую после анализа всех рисков.

Архитекторы сообщили, что они восстановят разрушенный барельеф, который был обращен в сторону храма Василия Блаженного. Часть восстановительных работ уже выполнена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.